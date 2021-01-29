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В Челябинской области появился реестр самых темных школьных маршрутов

В Челябинской области появился реестр самых темных школьных маршрутов, созданный общественниками в рамках акции «Ученье – свет, у школы – тьма» и переданный ими властям.

Активисты ОНФ отмечают, что проблема с освещением на пути детей к образовательным учреждениям не полностью решена во многих территориях Южного Урала, включая его столицу.

Так, в реестр Общероссийского Народного фронта попала челябинская улица Героя России Молодова (путь к школе №28), по которой на занятия ежедневно ходят сотни детей. Пешеходный переход здесь не освещен и вдобавок запаркован автомобилями.

В школе-интернате №11 на проспекте Победы, 21 Челябинска учатся 311 человек. Все они ходят на уроки по маршруту без уличных светильников: утром и вечером здесь сложно разглядеть дорогу.

Похожая ситуация – в Тракторозаводском районе южноуральской столицы. Дети, которые обучаются в техникуме-интернате для инвалидов и в школе №39, каждый день рискуют, ведь на пути к образовательным учреждениям по улице Марченко, 31 и Марченко, 28, тоже отсутствует освещение.

Также в реестр попали улицы 1-й Пятилетки, 3 (челябинский механико-технологический техникум) - на протяжении километра вдоль улицы Молодежной нет освещения; 3-го Интернационала, 61 (СОШ №8) - вдоль улицы Нагорной недостаточное освещение; Двинская, 7 (школа №54) - недостаточное освещение дворовых проездов по пути к образовательному учреждению; территория детской школы искусств №2.

Отдельно активисты ОНФ остановились на состоянии маршрутов, по которым передвигаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Добрая половина адресов в реестре общественников – это учебные заведения для учеников с ОВЗ.

«Пример: город Миасс, улица Донская, маршрут вдоль домов № 1, 5, 11, жители жалуются на отсутствие освещения. Проверяем, это школа-интернат VIII вида, то есть коррекционная. Следующая жалоба – из поселка Таянды. Тоже нет освещения и тротуаров на пути к остановке школьного автобуса, по которому ходят особенные дети. Нужно в ближайшие сроки привести в порядок проблемные зоны и отдельное внимание уделить инфраструктуре для безопасного передвижения учащихся специализированных учреждений», – заявила активист ОНФ в Челябинской области Юлия Беренштейн.

Общественники отмечают, что поселку Таянды в реестре уделено особое внимание. Здесь проблема не только в отсутствии освещения, но и в разбитой дороге, которая весной и осенью превращается в грязевое месиво. По нему дети с ОВЗ вынуждены идти несколько километров к автобусной остановке.

По словам жителей поселка, они неоднократно просили местные власти перенести пункт ожидания школьного транспорта поближе к жилым домам, однако реакции так и не дождались.