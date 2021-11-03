Где южноуральцы смогут поставить прививку от ковида с 4 по 7 ноября

Жители Челябинской области в предстоящие выходные и праздничные дни – с четвертого по седьмое ноября – смогут поставить прививки от коронавируса и гриппа в самом крупном центре во дворце спорта «Юность» в Челябинске, в мобильные пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) и в стационарных круглосуточных пунктах в больницах.

В «Юности» одновременно проводят вакцинацию 20 мобильных бригад. Работа идет на двух этажах Дворца спорта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, организованы отдельные вход и выход. Желающие могут поставить прививку с 10 до 20 часов.

ВЫЕЗДНЫЕ пункты вакцинации будут работать в шести муниципалитетах: Златоуст, Кыштым, Миасс, Магнитогорск, Пласт и Челябинск. В ТРК будут работать мобильные бригады и открыты отдельные входы для вакцинации.

ЧЕЛЯБИНСК

- ТРК «Космос» - с 12 до 20 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Братьев Кашириных, 75) - с 12 до 20 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 15 до 19 часов;

- ТК «КС» - с 14 до 20 часов;

- ТК «Алмаз» - с 12 до 20 часов;

МАГНИТОГОРСК

- ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора) - с 12 до 20 часов;

- ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром) - с 12 до 20 часов;

- ТРК «Семейный парк» - с 12 до 20 часов;

- ТЦ «Лента» - с 12 до 20 часов;

- ТК «Джаз Молл» - с 12 до 20 часов;

- МИАСС

С 30 октября по седьмое ноября

- администрация города - с 12 до 17 часов.

ЗЛАТОУСТ

С первого по пятое ноября

- автовокзал – с 9 до 14 часов;

- ТРК «Агат» - с 13 до 19 часов;

Шестое и седьмое ноября

- автовокзал - с 10 до 15 часов;

- ТРК «Агат» - с 10 до 15 часов;

КЫШТЫМ

- ТК «Радуга» - с 12 до 20 часов;

ПЛАСТ

- Школа №10 – с 9 до 16 часов.

В любое время дня и ночи южноуральцы смогут привиться и в КРУГЛОСУТОЧНЫХ пунктах

ЧЕЛЯБИНСК

- горбольница №2 (пр. Ленина, 82),

- ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28),

- ГКБ № 8 (ул. Горького, 18),

- ГКБ № 9 (травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5),

- ОКБ № 3 (поликлиника, пр. Победы, 287А).

село АГАПОВКА

Районная больница

АРГАЯШ

Районная больница

ВАРНА

Районная больница, приёмный покой

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Городская больница, приёмный покой стационара

КАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

КАТАВ-ИВАНОВСК

Районная больница, приёмный покой

КАРАБАШ

Городская больница, приёмный покой

КАРТАЛЫ

Городская больница, приёмный покой стационара

село КИЗИЛЬСКОЕ

Районная больница

КОРКИНО

- ГБ №1, травмпункт

- ГБ №2 (пос. Роза), приёмный покой инфекционного отделения

КЫШТЫМ

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

КУСА

Районная больница, приёмный покой

МАГНИТОГОРСК

ГБ № 1, приёмный покой

МИАСС

Городская больница №3 (с 19 до 22 часов).

село МИАССКОЕ

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

НЯЗЕПЕТРОВСК

Районная больница

ОКТЯБРЬСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

САТКА

Районная больница, приёмный покой

ТРОИЦК

Медпункт пункт ЖД вокзала

УВЕЛКА

Районная больница, приёмный покой

ЧЕБАРКУЛЬ

Областная больница, приёмное отделение

Кабинеты вакцинации в ПОЛИКЛИНИКАХ медицинских учреждений региона в эти дни будут работать ежедневно, в штатном режиме.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время, медицинское учреждение.