Южноуральцев старше 60 лет отправляют на самоизоляцию

В Челябинской области вновь вводится режим самоизоляции для граждан старше 60 лет в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции. Но в этот раз ограничения коснутся только тех, кто не привился от ковида и не перенес это заболевание за последние полгода.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер 21 октября 2021 года.

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Челябинской области, перевести работников в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или не перенесших COVID-19 в течение последних шести месяцев на дистанционный режим работы сроком на один месяц со дня вступления в силу распоряжения», - говорится в документе.

Неработающим южноуральцам старше 60 лет, которые не вакцинировались и не болели ковидом в течение последних шести месяцев, предписано соблюдать режим самоизоляции. Разрешено покидать место жительства только в исключительных случаях: при обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведении вакцинации против COVID-19 и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Можно будет выйти из дома, что приобрести в ближайшем магазине товары и услуги, вынести мусор, выгулять собаку. При этом нельзя будут отходить на расстояние более 100 метров от места проживания (пребывания).

Напомним, режим повышенной готовности был введен в регионе с 19 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Для жителей старше 65 лет бы уставлен режим самоизоляции, который действовал до 22 марта 2021 года.