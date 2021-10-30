Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей

С 30 октября в Челябинской области начнется период нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе и продлится по седьмое ноября включительно.

В предстоящую неделю большая часть южноуральцев будет дома (дистанционно работать, учиться, или отдыхать).

«Эти дни не должны стать поводом для активизации общения за рамками семьи, усиления социальных контактов. Это не праздники, сейчас не время праздновать, сейчас важно уменьшить число контактов между собой, беречь свое здоровье», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер и призвал южноуральцев найти время и сделать прививку от ковида и гриппа.

Первый заместитель главы региона Ирина Гехт призвала жителей быть социально ответственными и дисциплинированными. В нерабочие дни как можно меньше посещать общественных мест, как можно больше находиться дома или на свежем воздухе, гуляя в парке, на даче или где-то еще на природе.

Ирина Альфредовна рассказала агентству, почему важно прислушаться к звучащим со стороны властей рекомендациям, просьбам и призывам ограничить контакты и обязательно привиться от коронавирусной инфекции.

- Ирина Альфредовна, сейчас очень много разговоров идет о том, нужно прививаться или нет, законно ли принуждать к вакцинации, как схитрить и не подставить плечо под укол, как обойти введенные ограничения. И на этом фоне уже больше месяца идет рост заболеваемости, последние дни ее темпы значительно выросли, сохраняется высокая смертность от ковида, нагрузка на врачей значительно выросла. И почему-то никто не задумывается, что врачи тоже не железные. Они могут не выдержать и уйти из профессии. Кто тогда будет лечить и непривитых, и честно привитых?

- Врачи на самом деле очень устали, это чувствуется и даже не столько на госпитальных базах, где лечат пациентов с ковидом, сколько в первичном звене.

В первую и вторую волну основной удар пришелся на ковидные базы. Сейчас передовая - поликлиники и первичное звено, где большое количество вызовов и работы. И здесь, конечно, усталость у медицинского персонала колоссальная. И медработники уходят, особенно люди пожилого возраста, не выдерживая этих нагрузок.

- И это при существующем дефиците кадров медучреждениях. Уходят медики, а это значит, что растут очереди, время ожидания приема и время ожидания неотложной помощи, а с ними и недовольство, раздражительность жителей. Но пока просвета не видно. Вы на днях говорили, что «пока мы не видим выхода на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией». И это на фоне роста заболеваемости ОРВИ и первых зарегистрированных случаях гриппа. Дальше нагрузка на медперсонал будет только расти. Где выход?

- Сейчас мы приняли решение вывести студентов практически всех курсов медакадемии на помощь первичному звену и скорой медицинской помощи.

При этом мы сделали вывод из опыта прошлых волн коронавируса. Тогда мы ординаторов и старшекурсников поставили на участки (они ходили по домам). Выдержало только 10 процентов. Мы понимаем, что это на самом деле это сложно.

Сегодня у нас ординаторы и студенты работают в поликлиниках, заполняют регистры. Кроме того, мы им разработали чек-лист. Они обзванивают больных с подтвержденным ковидом, проводят скрининг их состояния, и, если в ходе разговора с пациентом у них что-то вызывает опасение, они ставят красную галочку и передают его на актив.

Порядка 30 человек вышли в бригады скорой медицинской помощи. Эта служба сегодня также работает практически без остановок - все машины на линиях, число вызовов не уменьшается.

Сегодня, конечно, вся система здравоохранения работает на пределе.

- Врачи рассказывают, что некоторые не были в отпусках уже больше года?

- Да. Мы вынуждены были у многих перенести отпуска. Особенно у анестезиологов-реаниматологов, они у нас практически без отпусков работают второй год. Это крайне нужная и дефицитная специальность на госпитальных базах, там каждый реаниматолог-анестезиолог на счету, как боевая единица.

Врачи еще летом просили жителей: дайте нам возможность остаться в нормальной плановой работе и спокойно вакцинируйтесь, не дожидаясь эпидподъема. Но многие предпочли уехать отдыхать и не думать о прививках, последствиях путешествий и традиционном осеннем росте заболеваемости (собираются после отдыха в учебных и рабочих коллективах и обмениваются вирусами).

- Как можно поддержать врачей, которые сейчас в таком напряженном режиме работают и не допустить коллапса в первичном звене?

- Врачей сейчас можно поддержать лишь одним, снизив волну заболеваемости. На это направлены и принятое президентом решение (о введении в стране нерабочих дней с сохранением заработной платы), и решение губернатора об обязательной вакцинации.

Разобщение коллективов и нахождение дома неделю, с одной стороны, и увеличение темпов вакцинации, с другой стороны, должны дать свой эффект.

Кроме того, дети пойдут на каникулы (часть уже ушла). Школьники сегодня активный элемент системы передачи вируса. Разобщив эти большие коллективы, мы прервем цепочку. Надеемся, заболеваемость пойдет на спад.

Но тут многое будет зависеть и от нашей ответственности, и дисциплинированности. Надо понимать, что нерабочие дни - это не выходные и не праздничные дни. Некоторые уже кинулись искать путевки, чтобы неделю отдохнуть. А потом привести домой микс разных инфекций.

Надо правильно воспользоваться тем, что дает жизнь. В нерабочую неделю лучше побыть дома с детьми, съездить на природу. И точно воздержаться от посещения каких-либо общественных мест и без необходимости магазинов. Еще раз повторю, нерабочие дни даны для того, чтобы внести свой личный вклад в снижение уровня заболеваемости.