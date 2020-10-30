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В Челябинской области продлен режим повышенной готовности

Общество
Сегодня, 17:03
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Автор: 
Любовь Юрина

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до 15 ноября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как уточнила на брифинге первый заместитель губернатор Ирина Гехт, режим повышенной готовности в Челябинской области действует до особого распоряжения. Необходимость его продления каждые две недели связана с правилами выдачи больничных листов жителям 65 лет и старше.

Так, гражданам этой категории в период режима повышенной готовности предписано оставаться дома и работать дистанционно. Эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019. Для работающих пожилых южноуральцев, которым работодателем не может обеспечить условия труда на дому, выдается больничный лист. По правилам, его можно выдать только на 14 дней.

В регионе остается обязательными соблюдение правил безопасности - социальная дистанция, масочный режим в общественных местах. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

На утро пятницы, 30 октября, в регионе подтверждено 20 тысяч 113 случаев коронавирусной инфекции (две недели назад – 16 тысяч 919 случаев). За две недели добавилось более трех тысяч инфицированных, двумя неделями ранее прибавка была почти 1,37 тысячи, а в предшествовавшие им две недели - 1,2 тысячи. Скончалось 635 южноуральцев (за две недели – более 70 человек), в том числе 168 - от ковидной пневмонии (плюс 28).

Южноуральцы, которые не смогли получить медицинскую помощь, могут сообщить об этих фактах по единому номеру горячей линии для жителей Челябинской области по вопросам распространения коронавирусной инфекции – 8 (800) 201-41-88.

Напомним, режим повышенной готовности был введен на Южном Урале с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится более семи месяцев.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Ирина Гехт
Алексей Текслер
режим повышенной готовности
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