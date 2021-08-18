В Челябинской области работодатели могут дорого заплатить за найм мигрантов

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора проверили точки общественного питания в Челябинске и Магнитогорске с целью выявления нарушений миграционного законодательства.

В ходе мероприятий проверено 36 иностранных граждан на предмет законности их нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

По результатам мероприятий составлено семь административных протоколов, из которых два – по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов, два – по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности и три – по статье 18.17 КоАП РФ за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.

В отношении двух работодателей, нарушивших установленные ограничения на осуществление отдельных видов деятельности и правила привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан, в настоящее время ведется сбор материалов с целью направления в суд для принятия решения о привлечении к административной ответственности.

Работодателям грозит наказание в виде административного штрафа в размере до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.