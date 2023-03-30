В Челябинской области расширили категорию получателей соцвыплат на газификацию

В Челябинской области расширен круг получателей единовременной социальной выплаты для приобретения внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке.

Соответствующие законопроекты были разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера министерством социальных отношений и внесены в Законодательное собрание.

Сегодня, 30 марта, депутаты регионального парламента рассмотрели внесенный проект на очередном заседании.

«Отдельная задача, которую мы решаем в последние годы, - это газификация. Начиная с 2020 года, в два раза увеличили финансирование, эту планку держим. Порядка 20 населенных пунктов в этом году будет газифицировано, а также в этом году у нас большой план по догазификации», - прокомментировал Алексей Текслер.

По словам губернатора, на сегодня в области есть запрос со стороны граждан по оказанию помощи в приобретении газового оборудования, ведь на эти цели необходимо затратить значительные ресурсы.

«Поэтому последовательно расширяем категорию граждан, которые подпадают под льготы, - подчеркнул глава региона. - В целом это вопросы качества жизни, особенно на селе. Активно над этим работаем и будем продолжать».

Сегодняшним законопроектом право на социальную выплату в размере фактических расходов, но не более 100 тысяч рублей, дополнительно получили:

- все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- инвалиды и ветераны боевых действий;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий;

- отдельно проживающие граждане и семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

«К членам семьи собственника жилых помещений из числа указанных выше категорий относятся его супруга (супруг), родители и дети; одиноко проживающие собственники жилых помещений с доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области; семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, члены (один из членов) которых являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений», - пояснил председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Кроме того, введены новые льготные категории среди контрактников и членов их семей. На сегодня право на выплату на приобретение внутридомового газового оборудования имеют только мобилизованные граждане и их семьи. Законопроектом добавлены новые категории:

- семьи граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области и заключивших контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы. Важное условие: контрактник или один из членов его семьи должен быть зарегистрирован в жилом помещении, в котором будет проведен газ, и являться собственником этого жилья;

- семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец» (должны быть собственниками жилых помещений и зарегистрированы в этом жилом помещении);

- семьи военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, погибших (умерших) в результате участия в СВО либо умерших до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в результате участия в СВО (погибшие военнослужащие должны быть собственниками жилых помещений).

Единовременная социальная выплата на установку внутридомового газового оборудования предоставляется в размере не более 100 тысяч рублей. Для семей граждан, призванных по мобилизации, семей военнослужащих и контрактников максимальный размер выплат в два раза больше - 200 тысяч рублей.

Программа социальной газификации, реализуемая в области, была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Она позволяет бесплатно подвести газ к границам земельных участков в газифицированных населенных пунктах. Меры соцподдержки дают возможность наиболее незащищенным жителям региона приобрести внутридомовое газовое оборудование и выполнить необходимые работы в границах земельного участка, газифицировав таким образом свой дом.

«По поручению губернатора Алексея Текслера мы последовательно расширяем перечень льготных категорий. Подготовленные поправки можно назвать самыми масштабными изменениями в областном законодательстве за последние годы», - пояснила министр социальных отношений Ирина Буторина.

По словам главы минсоца, за получением выплаты нужно обращаться в управления соцзащиты до заключения договора на поставку газа.

В Челябинской области меры социальной поддержки на газификацию частных жилых домов предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым гражданам, инвалидам I и II групп, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, а также семьям мобилизованных граждан.

Напомним, единовременная социальная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке была введена на территории области с первого июля 2021 года по инициативе Алексея Текслера. В мае 2022 года максимальный размер социальной выплаты был увеличен до 100 тысяч рублей. В октябре 2022 года депутаты приняли закон о введении единовременной соцвыплаты для мобилизованных и членов их семей (в размере фактической стоимости внутридомового газового оборудования и работ по его установке, но не более 200 тысяч рублей).

До настоящего времени право на льготы по газификации имели: одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 55 и 60 лет (женщины и мужчины), являющиеся собственниками жилых помещений, совместно проживающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет; многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом менее двукратной величины прожиточного минимума, инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.

К льготникам отнесены также семьи мобилизованных граждан, неработающие одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны; неработающие одиноко проживающие пары, в которых один из супругов является ветераном Великой Отечественной войны; неработающие одиноко проживающие вдовы погибших участников Великой Отечественной войны.

В 2022 году в общей сложности на меры социальной поддержки по установке газового оборудования из областного бюджета было выделено 135 миллионов рублей. Выплаты получили 1566 семей. С начала 2023 года выплаты предоставлены 854 семьям на общую сумму 85 миллионов рублей.