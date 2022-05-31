Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

В Челябинской области повысили максимальный размер социальной выплаты на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке.

Соответствующие изменения в закон, предложенные губернатором Алексеем Текслером, рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на заседании 31 мая 2022 года.

В настоящий момент льготникам компенсируют до 60 тысяч затрат на покупку и установку газового оборудования.

На сегодняшнем заседании областного парламента депутаты поддержали увеличение максимального размера выплаты на 66,7% - до 100 тысяч рублей.

«В рамках программы догазификации, которая сегодня реализуется в Челябинской области, увеличение размера компенсации на покупку газового оборудования – это очень своевременное решение», - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев.

Спикер поделился, что депутаты областного парламента нередко слышат от избирателей вопросы, касающиеся газификации. В беседах звучали и просьбы об увеличении социальной выплаты в связи с ростом цен на оборудование. «Вместе с губернатором и правительством региона депутатский корпус старается оперативно решать такие вопросы. Особенно важно это в сегодняшней экономической ситуации», - подчеркнул Александр Лазарев.

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 тысяч 665 домовладений, в 2023 году – 61 тысячу, в 2024 году – четыре тысячи домовладений. Но не у всех людей есть финансовая возможность заплатить за установку оборудования в своем доме.

Напомним, эта мера социальной поддержки льготных категорий южноуральцев была введена в области в 2021 году. Единовременная социальная выплата предоставляется после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Первоначально льгота предоставлялась только ветеранам Великой Отечественной войны. Затем к ним присоединились одиноко проживающие получатели пенсии (которые достигли возраста 55 и 60 лет соответственно женщины и мужчины), семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека.

В этом году круг категорий льготников еще расширили – в настоящий момент право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования имеют также инвалиды I и II групп (если они являются собственниками жилых помещений и имеют среднедушевой доход, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения) и совместно проживающие пенсионеры (оба должны быть не младше 65 лет и один из них (или оба) - собственник жилых помещений).