27.10.2022
Конкурс «ZOV»: баллада
27.10.2022
Челябинская область – в тройке лидеров цифровой трансформации
27.10.2022
В Усть-Катав приехал новый автоклуб
27.10.2022
Конкурс «ZOV»: рисуем мир и Родину
27.10.2022
Законопроект о чистоте русского языка рассмотрит Государственная Дума
27.10.2022
Жителям Ленинского района по душе новое наполнение сквера ДК «Станкомаш»
Мобилизованным южноуральцам окажут помощь в догазификации домов
27.10.2022
В Челябинской области введены дополнительные меры поддержки мобилизованных и добровольцев
27.10.2022
Мобилизованные и добровольцы в Челябинской области получат единовременную выплату
26.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022