Мобилизованным южноуральцам окажут помощь в догазификации домов

В Челябинской области жители, призванные на военную службу в соответствии с Указом президента России о частичной мобилизации, и члены их семей получат финансовую помощь в догазификации домовладений.

Соответствующее решение принято на заседании Законодательного собрания региона 27 октября 2022 года.

Согласно законопроекта, мобилизованным будет предоставлено право на получение единовременной социальной выплаты на установку внутридомового газового оборудования. На эту льготу сможет претендовать и члены его семьи, которые являются собственниками жилого помещения.

Единовременная социальная выплата устанавливается в размере фактической стоимости внутридомового газового оборудования и работ по его установке, но не более 200 тысяч рублей.

На реализацию закона «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования» на 2022 год в областном бюджете запланированы средства в размере 165,85 миллиона рублей.

По прогнозам, на данную льготу смогут претендовать 100 семей мобилизованных. Дополнительно на проведение выплат понадобится направить из областного бюджета в текущем году 20,9 миллиона рублей.

Законопроект был принят в первом и третье чтении, минуя процедуру второго. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с шестого октября 2022 года.