В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших защитников Отечества

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

Сегодня, 17 июня, депутаты Законодательного собрания региона рассмотрели внесенный губернатором Алексеем Текслером законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц».

До настоящего момента лишь часть детей погибших участников Великой Отечественной войны могла получить возмещение расходов на поездку сопровождающего их лица к местам захоронения их родителей-фронтовиков. Право на льготу имели только дети погибших участников войны, являющиеся инвалидами первой группы.

«Эта категория граждан находится в преклонном возрасте, когда трудно самостоятельно ездить на дальние расстояния, поэтому было принято решение компенсировать транспортные расходы в поездках к местам захоронения родителей не только самим детям погибших защитников Отечества, но и тем, кто их сопровождает», – отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Глава минсоца уточнила, что закон действует уже четыре года. В 2017 году этой мерой поддержки воспользовались 17 пожилых южноуральцев, в 2020 году – пятеро. На 2021 год пока никто не заявлялся.

Было принято решение расширить список льготников. Теперь все дети погибших участников Великой Отечественной войны будут иметь право на возмещение за счет областного бюджета транспортных расходов тем, кто сопровождает их в поездках к местам захоронения родителей.

Спикер Владимир Мякуш рекомендовал министерству социальных отношений совместно с профильным комитетом Заксобрания изучить опыт других регионов по поддержке данной категории и внести дополнительные предложения.

В минсоце региона уточнили, в Челябинской области детям погибших участников Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры социальной поддержки: возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца (матери), но не более 25 тысяч рублей и ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей.