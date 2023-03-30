В Челябинской области расширят категорию детей погибших участников войны

В Челябинской области расширили категорию «Дети погибших участников Великой Отечественной войны» и приравненных к ним лиц.

Соответствующий законопроект, разработанный по инициативе губернатора Алексея Текслера, был одобрен депутатами Законодательного собрания области.

«С этим вопросом неоднократно обращались ветеранские организации. Губернатор и Законодательное Собрание слышат и реагируют на эти обращения», - отметил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

Обращения поступали и в министерство социальных отношений области. «К нам неоднократно обращались ветераны с просьбой не ограничивать категорию детей погибших защитников Отечества периодом проведения Великой Отечественной войны и распространить ее на тех, кто воевал вплоть до окончания второй мировой», - подчеркнула министр социальных отношений Ирина Буторина.

Обращения южноуральцев были услышаны. В соответствии с законопроектом, к этой категории теперь будут относиться также родившиеся не позднее 11 мая 1945 года дети участников Великой Отечественной войны, погибших в период с 12 мая 1945 года по третье сентября 1945 года либо признанных пропавшими без вести в этот период.

Напомним, эта категория южноуральцев имеет право на областные меры социальной поддержки.

«Важно отметить, что мы последовательно расширяем перечень мер социальной поддержки для этой категории граждан, – подчеркнула Ирина Буторина. - Так, в прошлом году размер ежемесячной выплаты был увеличен в два раза».

С первого июля 2022 года размер ежемесячного социального пособия детям погибших участников Великой Отечественной войны вырос с 500 рублей до одной тысячи рублей. С первого января 2023 года – одна тысяча 60 рублей. В 2022 году выплату получил 21 тысяча 841 человек.

Была установлена ежегодная индексация размера ежемесячного пособия для этой категории лиц.

В Челябинской области дети погибших защитников Отечества, помимо ежемесячной выплаты, также могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России. На эти цели выделяется каждому не более 25 тысяч рублей. С 2021 года стали возмещать транспортные расходы возмещаются и тем, кто сопровождает их в поездках к местам захоронения родителей.

На реализацию мер поддержки данной категории в 2023 году запланированы средства областного бюджета в размере 298 миллионов рублей.