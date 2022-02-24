В Челябинской области расширили меры поддержки детей погибших участников войны

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц.

Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Законодательного собрания области 24 февраля 2022 года.

Как сообщила один из инициаторов законопроекта депутат Ольга Мухометьярова, законопроектом меняется порядок возмещения расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) детей погибших участников ВОВ к местам захоронения их отца и матери.

Устанавливается возможность ежегодного обращения за компенсацией расходов на проезд к местам захоронения родителей-фронтовиков и обратно. В действующей редакции - один раз в три года.

Также проектом закона предполагается наделить органы местного самоуправления государственными полномочиями по возмещению расходов детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, связанных с проездом один раз в год.

Законопроект получил поддержку в областном правительстве, рассчитан на финансовые средства, предусмотренные для реализации действующего закона, и не требует дополнительных расходов из областного бюджета.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго.

ДЛЯ СПРАВКИ

Закон действует уже четыре года. При этом количество получателей льгот ежегодно сокращается.

Общая численность лиц, имеющих статус детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, на первое июля 2020 года составляла 27 тысяч 981 человек, на первое июля 2021 года - 25 тысяч 735. За год ушли из жизни две тысячи 246 человек южноуральцев из этой категории.

На сегодня спрос на эту льготу невысок. В 2017 году данной мерой поддержки воспользовались 17 пожилых южноуральцев, в 2018 году – 26 (при прогнозу – 588), в 2019 году – 14 (при плане 58), в 2020 году – пятеро, в 2021 году – один. На 2022 год пока никто не заявлялся.

Компенсация на проезд составляет сто процентов от затрат, но не более 25 тысяч рублей.

В настоящий момент в Челябинской области детям погибших участников Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры социальной поддержки:

- возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в три года железнодорожным водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом к месту захоронения отца (матери), но не более 25 тысяч рублей:

- ежемесячное социальное пособие в размере 500 рублей.

С первого января 2022 года расширили список льготников – теперь все дети погибших участников Великой Отечественной войны имеют право на возмещение за счет областного бюджета транспортных расходов не только себе, но и тем, кто сопровождает их в поездках к местам захоронения родителей (из числа детей, внуков, правнуков).

До текущего года эта мера поддержки доступна только для детей погибших участников войны, являющихся инвалидами первой группы.