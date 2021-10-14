14.10.2021
В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и ковиду
14.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
14.10.2021
Экс-полицейский из Челябинска, получивший взятку от риелторов, останется под стражей
14.10.2021
Для младенца, подкинутого в картонной коробке в подъезд дома в Коркино, нашлась новая семья
14.10.2021
ВТБ предлагает запустить госпрограмму экоипотеки с льготными ставками
14.10.2021
Кадровые перестановки в южноуральской полиции на транспорте
В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и ковиду
14.10.2021
В Челябинской области отмечают дефицит кислорода в больницах
13.10.2021
В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди пенсионеров
13.10.2021
Вопросы и ответы по стимулирующим выплатам медикам за вакцинацию от ковида
13.10.2021
Южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида даже ночью
Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства
14.10.2021
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021