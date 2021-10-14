В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ОРВИ и ковиду

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), и количество классов, изолированных как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19.

«В области 221 класс в 106 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. В среду, 13 октября, не учились школьники 207 классов в 103 школах.

Осталось неизменным число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. «Одна сельская школа в Троицком районе закрыта на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве. Во вторник не учились ученики одной школы в Аргаяшском районе.

В школах региона вновь выросло число классов, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 13 школах городов Снежинск, Озерск, Южноуральск, а также Карталинского и Варненского муниципальных районов 31 класс не обучается в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. В среду не учились из-за ковида ученики 24 классов в 10 школах городов Снежинск, Озерск, Южноуральск, Карталинского и Варненского муниципальных районов.

В детских садах также выросло число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом – 21 группа (было - 17 групп).

Количество дошкольных групп, находящихся на карантине по ОРВИ, осталось прежним. «По причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся одна группа и два детских сада в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 135 случаев ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.