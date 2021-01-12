В связи с резким понижением температуры сотрудники ГИБДД переведены на круглосуточный режим несения службы

Пианист Мацуев поддержал скрипача из Челябинска, на которого подали в суд

Южноуральцы стали активно сообщать губернатору о проблемах с уборкой дорог и тротуаров

В Челябинской области в ходе тестирования в ТРК выявили бессимптомных инфицированных

В Москве возобновляется слушание дела в отношении Белоусова и его тещи

В Челябинской области растет число свободных коек на ковидных базах

В Челябинской области растет доля свободного коечного фонда на госпитальных базах, созданных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это позволяет расширять перечень госпиталей, которые возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи.

Об этом шла речь на совещании у губернатора Алексея Текслера.

«Основная задача, которая перед нами сейчас стоит, – это переход нашей медицины на плановость, думаю, вы все со мной согласны. Естественно, мы должны сохранять необходимый резерв коек под ковид», - обозначил приоритеты Алексей Текслер.

На госпитальных базах региона последние две недели было свободно 34,5% коек, на базах долечивания – 59%. При этом на середину декабря свободный коечный фонд составлял 22,6%, в ноябре – лишь - 15%. Это позволило начать работу по поэтапном восстановлению профильной деятельности коечного фонда для повышения доступности плановой медицинской помощи.

«Мы ряд ковидных баз еще до нового года перевели в плановый режим», - напомнил Алексей Текслер. В конце 2020 года в плановый режим работы переведены 198 коек госпитальных баз в трех медучреждениях области.

«С 12 января планируется постепенно перевести еще 514 коек», - уточнил губернатор. С сегодняшнего дня вернулись к оказанию плановой медпомощи районная больница в селе Еткуль и районная больница в Карталах

К 23 января вернутся в обычный режим работы госпитальные базы в Верхнеуральске, Челябинске (горбольница №1) и Миассе (больница №3).

При этом сохраняется резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. На данном этапе на госпитальных баз будет действовать шесть тысяч 438 коек для пациентов с ковидом.

Сокращается и коечный фонд баз долечивания. Ранее перешли к плановой работе районная больница (на 110 коек) в селе Долгодеревенское в Сосновском районе. С завтрашнего дня планируется поэтапное переведение еще 330 коек. Для долечивания пациентов с коронавирусом пока будет сохранено одна тысяча 121 койка.