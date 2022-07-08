В Челябинской области растет число умерших от ковида за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки от коронавируса умерло четыре человека, что является самым высоким показателем этой недели (сутками ранее ковид унес жизни трех пациентов; в другие дни, по данным с понедельника по среду, дважды фиксировалось по две смерти за сутки и один раз – факт ухода из жизни одного больного ковидом пациента за сутки).

Число вновь подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в регионе за прошедшие сутки несколько снизилось и составило 89 человек, включая троих детей школьного возраста (сутками ранее диагноз ковид был подтвержден у 93-х южноуральцев).

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, за минувшие сутки в регионе признаны выздоровевшими 137 человек. Всего с начала пандемии победили болезнь 324 тысячи 834 южноуральца.

В настоящее время на Южном Урале с коронавирусом борются тысяча 423 человека, согласно официальным данным. За весь период пандемии данный диагноз был поставлен 335-ти тысячам 365-ти южноуральцам.

За прошедшие сутки сделано шесть тысяч 784 теста на ковид. За весь период пандемии методами ИФА и ПЦР проведено семь миллионов 37 тысяч 743 исследования на COVID-19.

Напомним, в начале июня в Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

При этом добровольная вакцинация от ковида на Южном Урале продолжается. В министерстве здравоохранения Челябинской области отмечали, что вакцинация и своевременная ревакцинация на сегодняшний день являются единственной по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19.

Как заявляют специалисты, в условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода, что позволит поддерживать напряженный иммунитет.