В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее постановление №3 от шестого июня 2022 года подписал Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов. Документ размещен на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, постановление отменяет только обязательную вакцинацию отдельных категорий работников из групп риска, студентов и лиц старше 60 лет.

Напомним, с 11 октября 2021 года в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников, с первого декабря 2021 года - для студентов и лиц старше 60 лет.

Некоторые сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области вынуждены были уволиться по собственному желанию, чтобы не прививаться. Часть работников, которые без уважительной причины отказались вакцинироваться против COVID-19, были отстранены от работы без сохранения зарплаты (на некоторое время).

В Челябинской области отменена только обязательная вакцинация от ковида, но продолжается добровольная. В минздраве подчеркивают, что вакцинация и своевременная ревакцинация являются на сегодня единственной, по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19. «В условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода. Это позволит поддерживать напряженный иммунитет», - уточнили специалисты.

Как уже сообщало агентство, с первого июня 2022 года в Челябинской области был отменен обязательный масочный режим в местах общественного пользования и транспорте, который был введен с шестого мая 2020 года.

Пока в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности (введен распоряжением с 19 марта 2020 года). Южноуральцы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и своевременно обращаться за медицинской помощью (в случае появления первых признаков заболевания).