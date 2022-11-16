В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе вырос на 22,2%. Прирост отмечается во всех возрастных группах.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, наибольший рост отмечен среди школьников – на 32,5%. Число забелевших среди детей в возрасте от трех до шести лет выросло на 17,8%, среди взрослых - на 12,1%, среди детей до трех лет – на 11,4%.

В предстоящем сезоне 2022-2023 годов прогнозируют эпидемический подъем заболеваемости гриппом. При этом остается и коронавирус. Южноуральцев предупреждают, что сочетание двух инфекций особенно опасно и призывают защититься. Обе вакцины - от гриппа и коронавирусной инфекции – можно поставить одновременно (в одно и в другое плечо).

В этом году вакцина от гриппа содержит антигены двух штаммов гриппа А (высокопатогенного Н1N1 «Виктория» и обычного «Дарвин») и гриппа В (Victoria или Yamagata).

В Челябинской области прививки против гриппа уже получили более 892 тысяч южноуральцев, в том числе более 563 тысяч жителей старше 18 лет и 329 тысяч детей.

«Применяющиеся для иммунизации вакцины не содержат вирус и не могут вызвать заболевание, - пояснили в Роспотребнадзоре. - Однако, у некоторых привитых лиц в течение двух суток может отмечаться реакция в виде слабости, мышечной боли, кратковременного подъема температуры до 37 градусов. Эти симптомы проходят самостоятельно. Таким образом, иммунная система подготавливает защитные барьеры организма от вирусов гриппа».

Региональное управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает южноуральцев в случае заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью.