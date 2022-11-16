16.11.2022
Подробности появления босого мальчика в банке Южноуральска
16.11.2022
Первая жертва холодов
16.11.2022
Декретница из Копейска и ее муж поверили, что помогают полицейским
16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
В Челябинской области растет число заболевших ОРВИ
10.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ не осталось ни одного класса
09.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось шесть классов
28.02.2022
В Челябинской области на треть сократилось число школ на карантине по ОРВИ
25.02.2022
Большинство школ Челябинской области возвратились к привычному очному режиму работы
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022