В Челябинской области растет уровень заболеваемости гриппом, доминирует «свиной»

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидемический порог в 2,5 раза, при этом у почти 82% заболевших диагностируют «свиной» грипп.

По данным регионального Роспотребнадзора, уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых южноуральцев в 4,3 раза выше эпидпорога (неделю назад превышение было в 2,5 раза), у детей 3-6 лет - в 1,4 раза, детей до 3 лет в 1,43 раза

При чем за неделю почти в два раза выросла доля гриппа в общем числе заболевших вирусными инфекциями. Зв прошедшую неделю среди всех заболевших ОРВИ у 81,9% был диагностирован грипп. Неделей ранее на вирусы гриппа приходилось до 41% в общей структуре заболеваемости ОРВИ.

В структуре выявленных вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)/pdm так называемый «свиной грипп», на его долю приходится 88%. В регионе также стали регистрировать и грипп В (11% от заболевших).

Также в области активно циркулируют сезонные коронавирусы (3,4%), РС-вирусы (2,8%), метапневмовирусы (2,2%) и риновирусы (1,6%).

За прошедшую неделю число заболевших острыми вирусными инфекциями выросло на 20,8% по сравнению с предшествовавшей ей семидневкой. Наибольший рост регистрируется среди взрослых (на 26,6%). Заболеваемость среди детей растет более медленными темпами.

Напомним, по распоряжению главного санитарного врача в регионе развернуты широкомасштабные противоэпидемические мероприятия. С седьмого декабря введен карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты области.