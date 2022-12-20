20.12.2022
Дело о смерти мужчин в больнице Еманжелинска на личном контроле Бастрыкина
20.12.2022
Поддержка участников СВО и семей с детьми: «Единая Россия» подвела итоги законодательной работы в 2022 году
20.12.2022
В Ленинском районе Челябинска закрыли движение трамваев
20.12.2022
В 2022 году уже 19,8 тысячи семей оформили сертификат на маткапитал
20.12.2022
Работникам IТ-сферы в Челябинской области будут компенсировать часть процентной ставки по ипотеке
20.12.2022
Представители ММК снова вписали свои имена в книгу рекордов ГТО
В Челябинской области растет уровень заболеваемости гриппом, доминирует «свиной»
19.12.2022
В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ
15.12.2022
В больницах и поликлиниках начнут тестировать не только на ковид, но и на грипп
13.12.2022
В Челябинской области закрыли на карантин 242 класса и пять школ
13.12.2022
Челябинских приматов оградят от ОРВИ и гриппа
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022