В Челябинской области – эпидемия гриппа и ОРВИ

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Челябинской области оценивается как эпидемическая. В регионе развернут широкомасштабные противоэпидемические мероприятия. Рекомендуется усилить дезинфекционный режим в местах скопления людей, ограничить проведение массовых мероприятий, соблюдать дистанцию и носить маски, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, только за предыдущие два дня число заболевших выросло на четверть, в том числе среди взрослого населения – - в полтора раза и среди школьников 7-14 лет – на 14%. В области активно циркулирует пандемический грипп А (H1N1), называемый в народе «свиной грипп».

«Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 14 декабря 2022 года принято решение о задействовании на территории области Комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими ОРВИ в Челябинской области на 2020-2024 годы, который предусматривает проведение широкомасштабных противоэпидемических мероприятий», - отметили в Роспотребнадзоре.

Рекомендуется ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и усилить противоэпидемические мероприятия при массовом скоплении людей во всех организациях, и, прежде всего, в образовательных и социальных. По возможности использовать маски, измерять температуру на входе и соблюдать социальную дистанцию.

Вузам советуют также ввести карантин в общежитиях для студентов, не допускать на работу и учебу сотрудников и студентов с признаками вирусного заболевания, усилить дезинфекционный режим в помещениях, также использовать маски и соблюдать дистанцию.

Вводится усиленный дезинфекционный режим в культурно-досуговых, развлекательных, спортивных организациях, организациях торговли, общественного транспорта. Сотрудники этих организаций обязаны носить защитные маски в течение всего рабочего дня. Жителям советуют также носить маску при посещении этих организаций. Кроме того, будет проводиться усиленная дезинфекция общественного транспорта.

Накануне в Роспотребнадзоре отмечали, в регионе уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога в два раза, в том числе среди взрослого населения - в 2,5 раза, детей школьного возраста - в 1,8 раза, детей трех-шести лет - в 1,4 раза, детей до трех лет - в 1,3 раза.

В структуре выявленных вирусов гриппа вирусы гриппа 88% приходится на штамм А (H1N1)/pdm («свиного гриппа»). Также в циркуляции активно выявляются метапневмовирусы (9,4%), сезонные коронавирусы (6%), возбудители парагриппа, риновирусной, РС-инфекции, бокавирусной и коронавирусная инфекция Covid-19.

Руководителям аптек советуют обеспечить запас лекарственных средств для лечения ОРВИ и гриппа.

Роспотребнадзор региона настоятельно рекомендует беременным женщинам, жителям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, советуют по возможности ограничить посещения мест массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками.