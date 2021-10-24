В Челябинской области свободно лишь 1,8% коечного фонда на ковидных базах

В настоящий момент в Челябинской области развернуто восемь тысяч 723 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (вместе с базами долечивания – порядка 500 коек). Свободно лишь 1,8%.

«Коечный фонд составляет 8723 койки, в том числе 770 коек обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких. Свободный коечный фонд составляет 1,8%, - рассказала Ирина Гехт. - Низкий процент обусловлен желанием максимально сохранить койки для оказания плановой медицинской помощи».

При этом в области есть резерв госпитальных баз, которые при необходимости будут развернуты в течение одного-двух дней.

Большинство госпитальных баз действует в крупных муниципалитетах.

В Челябинске пациентов с коронавирусной инфекцией принимают областной инфекционный центр «Малая Сосновка», несколько корпусов ГКБ №1, ГКБ №5, корпус инфекции и роддом ГКБ №8, ГКБ №9, ГКБ №11, областная больница №3, вторая областная больница, областной клинический противотуберкулезный диспансер.

В Магнитогорске задействованы пять лечебных учреждений - горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, ГКБ №2, ГКБ №3, Центр охраны материнства и детства, первый роддом.

В Миассе под ковид отданы три городские больницы - Г№1, ГКБ №2 и ГКБ №3. В Златоусте развернуто одно отделение (30 коек), чтобы не возить пациентов в другие города.

Жителей с ковидом лечат в инфекционных отделениях в больницах Аши, Верхнеуральска, Еткуля, Карталов, Копейска, Кыштыма, Коркино, Сатки, Троицка, Южноуральска.

По состоянию на 24 октября продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 13 тысяч 193 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией (в начале месяца – 10,2 тысячи).