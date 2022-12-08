В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб

В Челябинской области с начала этого года поженились 23 тысячи 803 пары.

Рекордсменом по числу заключенных браков стал Курчатовский район Челябинска, в котором в 2022 году состоялось тысяча 815 регистраций.

На втором месте находится Советский отдел ЗАГС администрации Челябинска, в стенах которого свои отношения узаконили тысяча 805 пар.

На третьем месте в свадебном рейтинге – Калининский район южноуральской столицы, где поженились тысяча 429 пар влюбленных горожан.

На четвертом месте оказался отдел ЗАГС администрации Ленинского района Магнитогорска – здесь с начала текущего года родилось тысяча 337 семей.