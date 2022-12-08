08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
08.12.2022
В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов
08.12.2022
Жители Челябинска и Кургана смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис
08.12.2022
В Челябинской области подорожали четыре социально значимых продукта
08.12.2022
Жители поселка АМЗ штурмуют единственную маршрутку, чтобы доехать до железнодорожного вокзала
08.12.2022
Скоков: Нужны передвижные лаборатории для выявления пьяных водителей
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
Больше всего регистраций провел ЗАГС Курчатовского района
27.10.2022
В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать районные отделы ЗАГС
30.09.2022
ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы
02.06.2022
Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске
04.04.2022
Снова Артем и София: в Челябинской области назвали самые популярные имена 2022-го года
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022