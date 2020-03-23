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В Челябинской области сдать анализ на коронавирус можно только по направлению врача

Общество
Сегодня, 12:38
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области пока нет пунктов сдачи анализов для коронавирусов для всех желающих. Это можно сделать только по направлению врача.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, чтобы проводить анализ на коронавирус, медучреждению и его сотрудникам необходимо получить соответствующую лицензию на работу с этими микроорганизмами. Пока такое разрешение получила только лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области. У частных лабораторий такой лицензии нет.

 

Как уточнили в ведомстве, сейчас медики направляют на обязательное обследование граждан, которые приехали из эпидемически неблагополучных стран и имеют признаки заболевания. Лица, контактирующие с этими больными, находятся в самоизоляции. Анализы у них берут только в случае появления признаков вирусной инфекции.

«Обязательно проверяют всех больных, у которых поставлен диагноз «пневмония». Пациенты с тяжелым течением болезни ОРВИ или гриппа направляются на анализ по усмотрению врача. Остальные граждане в обследовании не нуждаются», - заверили в региональном Минздраве.

Пункты для сдачи анализов на коронавирус сейчас открыты для всех желающих только в государственных медучреждениях Санкт-Петербурга и Сахалинской области. В частных медицинских организациях исследования на COVID-19 не проводятся по стране.

Процедура забора – взятие мазка из носа и зева – безболезненна и не требует много времени. Анализ готов через несколько дней. В случае получения положительного результата, пациент направляется в изоляцию, а для подтверждения диагноза анализы направляются в вирусологическую лабораторию Новосибирска.

Автор: 
Олеся Денисова
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