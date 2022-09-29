В Челябинской области семьи мобилизованных получат дополнительные выплаты

В Челябинской области семьи граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ по частичной мобилизации в соответствии с Указом президента, получат дополнительные социальные выплаты.

Проект закона о внесении изменений в закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», внесенный губернатором региона Алексеем Текслером, одобрен сразу в трех чтениях на заседании Законодательного собрания региона 29 сентября 2022 года.

Законопроектом расширяется круг лиц, имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты в связи с проведением специальной военной операции.

Так, семьи всех мобилизованных граждан в Челябинской области получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Кроме того, в регионе намерены расширить список льгот и дополнительных мер социальной поддержки семьям мобилизованных граждан Челябинской области. Соответствующие решения будут озвучены в ближайшее время.