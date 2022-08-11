В Челябинской области случился рост числа кишечных инфекций

В Челябинской области в текущем году случился рост заболеваемости кишечными инфекциями.

Так, в январе-мае 2022-го года в регионе было зарегистрировано пять тысяч 976 случаев заражения кишечными инфекциями, что на 5,2 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Челябинскстат (со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора), в 2,4 раза выросло число южноуральцев, подхвативших бактериальную дизентерию (шигеллез): 12 случаев. Увеличились и показатели заболеваемости сальмонеллезными инфекциями – на 18,5 процента по сравнению с январем-маем 2021-го года: 301 случай.

Кроме того, в текущем году южноуральцы чаще, чем в прошлом, страдали от острых гепатитов – рост заболеваемости составил 82,4 процента (62 случая), в том числе в 2022-м году было зарегистрировано 24 случая заражения гепатитом А (плюс 41,2 процента), четыре случая – гепатитом В (рост в два раза), 31 случай – гепатитом С (увеличение показателей заболеваемости в 2,2 раза).

Что касается острых респираторных вирусных инфекций, то в период с января по май этого года в регионе было зарегистрировано 658 тысяч 203 случая ОРВИ (рост заболеваемости составил 41,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).