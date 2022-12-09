В Челябинской области снижается естественная убыль населения

В Челябинской области в 2022 году снизились, по сравнению с прошлым годом, показатели естественной убыли населения.

За десять месяцев текущего года, с января по октябрь включительно, на Южном Урале на свет появилось 25 тысяч 697 малышей, а ушло из жизни 38 тысяч 48 человек. Разрыв между показателями рождаемости и смертности составил 12 тысяч 345 человек.

За аналогичный период прошлого года в Челябинской области родилось 27 тысяч 964 детей (больше, чем в этом году, на две тысячи 267 малышей), умерло 47 тысяч 870 жителей (больше, чем в текущем году, на девять тысяч 828 человек). Естественная убыль населения составила, таким образом, 19 тысяч 906 человек.

В числе умерших в 2022 году южноуральцев – 116 малышей в возрасте до одного года. В прошлом году показатели младенческой смертности были на таком же уровне – за девять месяцев 2021-го в Челябинской области скончалось 117 грудничков.

Отметим, оперативные данные по естественному движению населения Челябинской области сегодня, девятого декабря, опубликовал Челябинскстат (статистика составлена на основании дат регистрации рождений и смертей в органах ЗАГС).