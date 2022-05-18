В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности.

Согласно данным официальной статистики, опубликованной Челябинскстатом, с января по март текущего года в регионе умерло 34 малыша в возрасте до одного года, тогда как за аналогичный период 2021-го – 41 грудничок.

В общей сложности за указанный период 2022-го года на Южном Урале умерло 13 тысяч 263 человека, за аналогичный временной отрезок прошлого года – 13 тысяч 385, что на 122 человека больше.

Родилось в период с января по март этого года семь тысяч 703 младенца, за такой же период 2021-го – восемь тысяч 184 малыша (на 481-го ребенка больше).

Таким образом, естественная убыль населения за три месяца 2022-го года составила пять тысяч 560 южноуральцев, за три месяца прошлого года – пять тысяч 201.

Сократилось в Челябинской области в текущем году и количество зарегистрированных браков – на 65, по сравнению с первым кварталом ушедшего (с четырех тысяч 36-ти до трех тысяч 971-го).

Меньше стало и разводов: на 57 (за три месяца этого года в регионе распалось три тысячи 977 семей, за такой же период 2021-го официальных расторжений брака было зарегистрировано четыре тысячи 34).