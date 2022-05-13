В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти» - международную акцию, которая проходит в России и за ее пределами уже в третий раз, поддержали восемь муниципальных районов и три муниципалитета Южного Урала.

Как сообщила пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина, цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция одновременно подчеркивает важность сохранения исторической памяти и акцентирует внимание на экологичной составляющей – важности обновления лесного фонда страны.

«Посадки, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли на территориях Карталинского, Варнинского, Нагайбакского, Чебаркульского, Красноармейского, Октябрьского, Пластовского и Увельского муниципальных районов. Кроме того, памятная акция состоялась в Миасском, Усть-Катавском городских округах и в Челябинске», - рассказала Ксения Барыкина.

В акции уже приняли участие 900 человек. К лесникам присоединились представители Законодательного собрания Челябинской области, министерства экологии региона, управления Росприроднадзора, министерства общественной безопасности, ГУ МЧС России по Челябинской области, министерства образования и науки, главного управления юстиции, министерства сельского хозяйства региона, противопожарной службы, Российской железной дороги, регионального Центра защиты леса и департамента по УрФО.

В общей сложности в рамках проекта на территории Челябинской области планируется высадить 970 тысяч деревьев.

Международная акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Участие в ней может принять любой желающий. Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте садпамяти2022.рф.

Фотоальбом акции – здесь.