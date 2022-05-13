13.05.2022
Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков
13.05.2022
Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку
13.05.2022
Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру
13.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
13.05.2022
В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»
13.05.2022
Миронов: Россия должна покинуть ВОЗ, сотрудничавшую с биолабораториями США на Украине
В Челябинской области снова зеленеет «Сад памяти»
27.06.2021
В 2021 году в «Саду памяти» Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев
22.05.2021
В школе Карабаша посадили «Сад памяти»
08.05.2021
«Сад памяти» в Челябинске расширяется
08.05.2021
Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022