Еткульский район стал участником Всероссийской акции «Сад памяти»

Еткульский район (Челябинская область) в этом году принял участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти», в планах организаторов которой - произвести высадку более 27 миллионов деревьев по всей стране в течение нескольких лет.

В 2022 году акция продлится до 22 июня. Предполагается, что высаженные саженцы станут зелеными памятниками погибшим в Великой Отечественной войне.

В Челябинской области Еткульский район стал одной из первых территорий, присоединившихся к акции «Сад памяти». Не остался в стороне и глава района Юрий Кузьменков, который в мае принял участие в посадке сосен вместе с жителями Каратабанского сельского поселения. Сотрудники администрации Еткульского сельского поселения высадили саженцы яблонь, работники администрации Еманжелинского сельского поселения и волонтеры села Лебедевка - сосны.

На территории Белоносовского сельского поселения состоялась массовая высадка хвойных деревьев. Около 1200 саженцев молодой сосны было высажено руками волонтеров, сотрудников районного управления культуры и молодежной политики при участии сотрудников Еткульского краеведческого музея и местных лесников.

Все желающие могут принять участие в акции в формате #СадПамятиДома – достаточно посадить дерево у себя на участке и добавить свою локацию на карту на сайте акции.