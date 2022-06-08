08.06.2022
В Челябинской области соберутся снайперы со всей России
08.06.2022
Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой
08.06.2022
В Первомайском здание, в котором погиб подросток, демонтирован
08.06.2022
Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина
08.06.2022
В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев
08.06.2022
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
В Челябинской области соберутся снайперы со всей России
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022