В Челябинской области соберутся снайперы со всей России

В Челябинскую область приедут военные и гражданские снайперы со всей России – в предстоящие выходные, 11 и 12 июня, на площадке Чебаркульского общевойскового полигона «Директриса Зенитной Артиллерии» пройдет третий отборочный этап Пятого юбилейного Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу-2022.

Как сообщают организаторы, первые два этапа прошли в апреле и мае на Тюменском и Екатеринбургском полигонах соответственно.

Для участия в третьем, заключительном этапе в Челябинскую область приедут около 50 спортсменов-высокоточников из разных регионов нашей страны - помимо гражданских спортсменов, сотрудники специальных подразделений Министерства обороны и правоохранительных структур.

Победителям будет предоставлено право участвовать в финале юбилейного Евроазиатского чемпиона по стрельбе на дальние дистанции.

В настоящее время коллектив АТС Росснайпинг заканчивает подготовку площадки Чебаркульского полигона - обустроены стрелковые позиции, организационно-бытовые сооружения, завершается оборудование уникальной мишенной обстановки.

Участникам предстоит выполнить 16 упражнений, в том числе из неустойчивых положений и поразить: движущиеся мишени, внезапные цели на неизвестных дистанциях, метрические цели на дистанциях от 300 до 1200 метров.

«Уникальность Чебаркульской площадки заключается в том, что этот Челябинский полигон – один из немногих в стране позволяет отрабатывать стрелковые упражнения на сверхдальних дистанциях, превышающих 1200 метров. Поражение целей на таких расстояниях является вызовом для многих высокоточников. Кроме того, закладываемый уровень оснащенности и количество возможных стрелковых упражнений позволят отнести Чебаркульский сектор для высокоточной стрельбы к одним из лучших в России», - отметили организаторы.