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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.06.2022

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.06.2022

В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

В Челябинской области соберутся снайперы со всей России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

В Первомайском здание, в котором погиб подросток, демонтирован
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.06.2022

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В Челябинскую область приедут военные и гражданские снайперы со всей России – в предстоящие выходные, 11 и 12 июня, на площадке Чебаркульского общевойскового полигона «Директриса Зенитной Артиллерии» пройдет третий отборочный этап Пятого юбилейного Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу-2022.

Как сообщают организаторы, первые два этапа прошли в апреле и мае на Тюменском и Екатеринбургском полигонах соответственно.

Для участия в третьем, заключительном этапе в Челябинскую область приедут около 50 спортсменов-высокоточников из разных регионов нашей страны - помимо гражданских спортсменов, сотрудники специальных подразделений Министерства обороны и правоохранительных структур.

Победителям будет предоставлено право участвовать в финале юбилейного Евроазиатского чемпиона по стрельбе на дальние дистанции.

В настоящее время коллектив АТС Росснайпинг заканчивает подготовку площадки Чебаркульского полигона - обустроены стрелковые позиции, организационно-бытовые сооружения, завершается оборудование уникальной мишенной обстановки.

Участникам предстоит выполнить 16 упражнений, в том числе из неустойчивых положений и поразить: движущиеся мишени, внезапные цели на неизвестных дистанциях, метрические цели   на дистанциях от 300 до 1200 метров.

«Уникальность Чебаркульской площадки заключается в том, что этот Челябинский полигон – один из немногих в стране позволяет отрабатывать стрелковые упражнения на сверхдальних дистанциях, превышающих 1200 метров. Поражение целей на таких расстояниях является вызовом для многих высокоточников. Кроме того, закладываемый уровень оснащенности и количество возможных стрелковых упражнений позволят отнести Чебаркульский сектор для высокоточной стрельбы к одним из лучших в России», - отметили организаторы.

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08.06.2022 12:06

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08.06.2022 12:05

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08.06.2022 12:01

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08.06.2022 11:34

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08.06.2022 11:30

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Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня