В Челябинской области состоялся марафон «Корзина доброты»

X5 Group и банк еды «Русь» провели в Челябинской области общерегиональный марафон «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для нуждающихся. Более десяти тысяч человек получат продпомощь.

В марафоне были задействованы 578 магазинов «Пятерочка» и семь супермаркетов «Перекресток». Всего в ходе акции удалось собрать порядка 26 тонн продуктов.

Весь день 22 апреля жители региона могли пожертвовать продукты с длительным сроком хранения людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Гости магазинов приобретали товары из рекомендованного списка, включающего подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервацию, макароны. После покупки продукты можно было передать волонтерам в закассовой зоне.

Волонтеры банка еды «Русь» сформировали порядка 4,4 тысячи наборов из собранных продуктов, 30% из которых – собственный вклад X5. На следующий день сотрудники банка еды начали доставлять наборы благополучателям – семьям с детьми и одиноким пенсионерам в кризисной ситуации. Продуктовые наборы получат свыше десяти тысяч человек, в том числе более семи тысяч детей.