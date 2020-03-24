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На долгую память!

В Челябинской области создадут ролик о свадьбах военного времени - приносите фото

Общество
Сегодня, 17:30
Автор: 
Евгения Александрова

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области призывает южноуральцев поделиться свадебными фотографиями военного времени.

«Если такие снимки сохранились в ваших семейных архивах, давайте соберем их для создания памятного видеоролика. Пусть останутся на долгую память!», - отмечают работники учреждения.

Свадебными снимками южноуральских семей, сочетавшихся браком в 40-е годы прошлого века, госкомитет по делам ЗАГС региона заинтересовался в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фотографии можно направить на электронную почту: zags-org@gk74.ru, подписав имена и фамилии героев снимка (по возможности - указать также год и место съемки).

Также свадебные фото военного времени можно принести в госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области по адресу: улица Советская, 65, сотрудники которого сразу же сделают их копии и вернут владельцам оригиналы. Подробнее об акции ее организаторы расскажут по телефону: 8(351) 263-17-76.

Как рассказали в пресс-службе регионального учреждения, в первый год Великой Отечественной на Южном Урале, в тылу, поженились пять тысяч пар. Столько же - и в 1945-м. Свадебный бум пришелся на 44-й, когда в Челябинской области узаконили свои отношения 8,8 тысячи пар.

В общей сложности за время войны в регионе появилось более 31-й с половиной тысячи новых ячеек обществе. Пять из них – в День Победы, 9 Мая.

Разводились в те годы южноуральцы гораздо реже (за всю Великую Отечественную войну в регионе было зарегистрировано две тысячи 763 развода). Интересно, что в 1945-м году штамп о разводе поставили всего 14 пар, тогда как в 1944-м распалось куда большее число семей: 627.

Что касается рождаемости, то даже в тяжелое военное время в Челябинской области она значительно превышала смертность (сейчас, в мирные годы, все наоборот). Например, только в 1942-м году (лидер по статистике рождаемости) на свет появились 52 тысячи 649 малышей, а умерло девять тысяч 110 человек. В День Победы, 9 мая 1945-го, в Челябинской области родился 71 ребенок.

В госкомитете по делам ЗАГС региона сообщили, что самыми популярными женскими именами военных лет были Вера, Надежда и Любовь. Символично, что в 1945-м году очень большой популярностью у южноуральцев пользовались Виктории и Викторы. Появлялись на свет также маленькие Победы и Победославы.

Фото из группы госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области в ВКонтакте

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области
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