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Надо подождать

В Челябинской области срок ожидания скорой сократится до трёх дней

Общество
Вчера, 23:19
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Автор: 
Любовь Юрина

Срок ожидания скорой медицинской помощи лихорадящими больными в Челябинской области сократится до трёх дней

Об этом сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт на брифинге в понедельник, 19 октября.

На сегодня южноуральцам с признаками вирусной инфекции и высокой температурой приходится ждать бригаду скорой медицинской помощи до пяти дней.

Согласно действующим алгоритмам оказания медпомощи, если у лихорадящего больного (с температурой 38,5 градуса) в течение трёх дней не наступает улучшение, то ему в течение 48 часов должна быть сделана компьютерная томография. А сейчас получается, что пациент ожидает обследование по 7-8 дней. Планируется срок ожидания сократить.

«Мы выделили дополнительные деньги и, в принципе, набрали ещё 20 водителей на машины скорой помощи в Челябинске, - пояснила Ирина Гехт. — Сегодня начали работу с фельдшерами».

Ирина Альфредовна поставила перед минздравом задачу, до конца недели принять на работу 60 фельдшеров (из числа студентов старших курсов медицинских колледжей). Из них планируется сформировать 20 бригад и вывести их на линию. «И тогда мы, в принципе, будем укладываться в регламентное время», - отметила Ирина Гехт, уточнив, что при таких условиях время ожидания скорой помощи сократится до трех дней.

В настоящее время скорая медицинская помощь на территории Челябинской области оказывается 269 бригадами. Они обслуживают около 4-4,5 тысячи вызовов за сутки, это почти в два раза больше среднесуточного значения 2019 года.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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