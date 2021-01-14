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Челябинская область расширяет круг лиц, которые будут привиты от ковида в первую очередь

Более шести тысяч южноуральцев уже вакцинировались от ковида

В Челябинской области стартовала вакцинация от ковида лиц старшего возраста

С сегодняшнего дня, 14 января, в Челябинской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 жителей старшего возраста.

Напомним, в конце декабря 2020 года по итогам клинических испытаний было разрешено применение вакцины от ковида у лиц старше 60 лет.

Согласно исследованиям Роспотребнадзора, за прошлую неделю в Челябинской области снизилась заболеваемость среди лиц пожилого возраста, но она остается еще достаточно высокой – 34 процента. Губернатор Алексей Текслер принял решение о начале вакцинации от ковида южноуральцев старшего возраста.

Со вчерашнего дня участковые терапевты начали обзвон групп риска из этой категории. Это, прежде всего, пожилые люди, страдающие сахарным диабетом, артериальной гипертензией и другими хроническими заболеваниями. Им важно важно пройти вакцинацию в связи с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.

Сегодня в областной клинической больнице №2 Челябинска прививку от ковида поставят первые желающие горожане от 65 лет и старше.

Теперь перед вакцинацией не нужно будет сдавать анализы на антитела. Вакцинироваться смогут и те, кто уже переболел. «Инфекционисты говорят о том, что даже при наличии антител у человека прививка не усугубляет ситуацию - она, наоборот, продлевает действие этих антител», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Противопоказаниями для прививки являются заболевания в острой стадии, аллергические заболевания, обострения хронических процессов. При всех остальных обстоятельствах вакцинация возможна.

Ирина Альфредовна отметила, что вакцина от коронавируса имеет ряд побочных эффектов. Некоторые после прививки отмечают повышение температуры, некоторые абдоминальные боли, головные боли, но это длится не более одного дня. Кто-то переносит прививку безболезненно. «На мой взгляд, это гораздо безопаснее, чем течение болезни и реабилитация, которая необходима после заболевания. Я двумя руками «за» вакцинацию и призываю всех, особенно людей старшего возраста, вакцинироваться, чтобы избежать заражения и тяжелого течения заболевания, которое имеет еще и отложенные эффекты. Это и болезни системы кровообращения, различные тромболитические осложнения, которые уже фиксируются. И здесь вакцинация – это просто благо», - считает Ирина Гехт. Сама первый вице-губернатор первая в регионе поставила прививку от ковида еще в августе 2020 года. Губернатор намерен привиться, когда начнется массовая вакцинация.