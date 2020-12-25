Алексей Текслер объяснил, почему пока не делает прививку от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пока не поставил прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, несмотря на уговоры врачей. Но обещал подать пример южноуральцам и обязательно вакцинироваться.

«Я откровенно скажу, наши врачи меня просто уговаривают сделать прививку, но я по этическим соображения не могу этого сделать», - рассказал журналистам Алексей Текслер на итоговой пресс-конференции 25 декабря.

Алексей Текслер пояснил, что у него есть возможность сделать прививку не только в регионе, но и за его пределами. В область уже поступили одна пробная партия вакцины (42 штуки) и три крупных (1000, 1700 и 700 доз).

«У меня есть возможность сделать прививку не только в регионе, но я осознанно этого не делаю, я должен быть вместе со всеми», - подчеркнул Алексей Текслер.

На сегодня в области в первую очередь прививают жителей из групп риска - медицинские и социальные работники, волонтеры, сотрудники полиции, школьные учителя, преподаватели вузов и ссузов, которые, постоянно контактируя с людьми, находятся сегодня в самой большой опасности заражения.

«Я ни к врачам, ни к учителям, ни к полицейским не отношусь, поэтому получается, что я по блату сделаю эту прививку, я этого не хочу, - объяснил свою позицию Алексей Текслер. - Вот когда широкому кругу жителей начнем делать прививку, я обязательно подам пример, поставлю прививку, у меня такое желание есть».

Напомним, президент Владимир Путин также пока не поставил прививку от коронавирусной инфекции, так как еще не готова вакцина для его возрастной категории. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», - сказал глава государства.