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Гехт: Никакого принуждения к вакцинации не будет

В Челябинской области никого не будут принуждать делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вакцинация носит добровольный характер. И это было подчеркнуто на самом высоком-превысоком уровне. Об этом сказал президент. И у нас никакого принуждения к вакцинации не будет», - заверила Ирина Альфредовна на брифинге .

В прошлом году в Челябинскую область поступило шесть тысяч 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Плюс была пробная партия - 42 дозы.

По словам Ирины Альфредовны, к вечеру 12 января было вакцинировано порядка шести тысяч человек.

Накануне утром в регион поступило еще 5400 доз вакцины. До конца февраля область ожидает 151 тысячу единиц вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В первоочередном порядке вакцинируются группы риска – медики, педагоги, соцработники, сотрудники МВД. Среди чиновников пока массовая вакцинация не проводилась, хотя и они, как и журналисты, активно контактируют с людьми.

«У нас достаточно большое количество чиновников переболело, в том числе и заместителей губернатора и министров. Мы никакого не вакцинировали из тех, кто переболел», - уточнила Ирина Гехт.

Сама Ирина Альфредовна, наверно, самая первая в регионе поставила прививку от коронавирусной инфекции. «Я буквально была той, кто испытывал на себе эту вакцину. Я была вакцинирована в начале августе на момент регистрации вакцины», - напомнила первый вице-губернатор.

Губернатор Алексей Текслер ранее рассказывал, что он обязательно будет ставить прививку от ковида, когда будет объявлена в области массовая вакцинация.