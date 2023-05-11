В Челябинской области стартует эколого-патриотическая акция помощи участникам СВО

В Челябинской области стартует эколого-патриотическая акция «Жители Южного Урала – защитникам Отечества». Она пройдет с 15 мая по 16 июня.

Акция инициирована министерством экологии региона и впервые прошла в конце прошлого года под названием «Жители Южного Урала – Донбассу».

Южноуральцам предлагается сдать макулатуру, старую технику, ветошь, батарейки на переработку в пункты приема вторсырья, а вырученные средства будут перечислены на счет фонда, открытого для сбора помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщили в минэкологии региона, в прошлом году менее чем за месяц южноуральцы собрали более 350 тысяч рублей. Тогда на вырученные средства было приобретено и отремонтировано два автомобиля УАЗ-452, в народе более известные как «буханки». Машины 21 апреля 2023 года в составе колонны с гуманитарной помощью отправились в зону действия СВО.

В связи с большим социальным откликом и обращениями южноуральцев, желающих принять участие в данной акции, было принято решение о ее продолжении уже под новым именем «Жители Южного Урала – защитникам Отечества».