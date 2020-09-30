В Челябинской области теплотрассы без изоляции отапливают улицы

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области направили в Госжилинспекцию обращение по поводу нарушений содержания теплосетей на территории региона. Общественники составляют реестр теплотрасс, находящихся в ненадлежащем состоянии, который потом передадут властям.

Уже на первом этапе мониторинга активисты ОНФ обнаружили десятки нарушений. Лидером по количеству жалоб жителей стали Челябинск и Еманжелинский район. При этом в реестр попали все районы Челябинска. Трубы, на которых повреждена или вовсе отсутствует теплоизоляция, обнаружены активистами ОНФ в Челябинске по адресам: 2-й участок Мелькомбината, 3-го Интернационала, 71, Марченко, 23 и 25А, площадь Мопра, 4, и десятках других улиц.

«Еманжелинск не отстает: к примеру, жители уже несколько недель сообщают местным властям о проблемах с голыми трубами в поселке Зауральский. «Возмущение людей оправдано – ненадлежащее состояние сетей приводит к снижению энергоэффективности. Потери тепловой энергии, обусловленные утечкой теплоносителя, приводят к росту коммунальных платежей и увеличению тарифов. Говоря простым языком, люди платят повышенную цену за то, что трубы обогревают улицу», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

Общественники намерены передать готовый реестр напрямую в правительство Челябинской области для оперативного принятия мер.