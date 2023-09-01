В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год

Сегодня, первого сентября, начинается новый учебный год - в Челябинской области приступили к работе три тысячи 101 образовательная организация. Они прошли соответствующие проверки надзорных органов и получили акты готовности территориальной комиссии. Первого сентября они распахнули двери для своих учеников.

«Начинается новый учебный год для более чем 800 тысяч обучающихся – от детского сада до вуза. Для 46 тысяч южноуральских первоклассников прозвучит первый школьный звонок, - подчеркнул губернатор Алексей Текслер. - Задача нас, взрослых, – сделать все необходимое, чтобы предстоящие для детей годы учебы были интересными, познавательными, насыщенными и, конечно, безопасными».

В минобрнауки региона уточнили, в 2023/2024 учебном году в школах региона будут обучаться 437 тысяч учеников, что чуть больше прошлогоднего показателя (в 2022/2023 году – 433 тысячи).

А вот число первоклассников уменьшилось – впервые сядут за парты 46,1 тысяча детей (в прошлом учебном году – почти 47 тысяч).

В Челябинске действуют 377 детских садов и школ, в которых первого сентября начнут учиться порядка 153 тысяч детей, из них почти 17 тысяч сделают это впервые.

В начале 2023 года введены в эксплуатацию три общеобразовательных организации: IT-лицей на 1100 мест в микрорайоне «Привилегия» (пос. Западный, Сосновского района), школа на 1000 мест в поселке Тугайкуль (в Копейске), новое здание пристроя к школе № 2 Пласта.

До конца 2023 года будут завершены строительные работы на пяти объектах: школа в поселке «Западный» на 1100 мест (в микрорайоне «Вишневая горка»), две школы-детских сада (в деревне Сарафаново Чебаркульского района и в селе Айлино Саткинского района на 235 мест), завершится реконструкция школы в городе Касли, строительство пристроя к школе в поселке Увельский. Они рассчитаны на 2004 школьных и 130 дошкольных мест.

В Челябинской области нет школ, где дети учатся в три смены. Большая часть школ области работает в одну смену. В 2021 году во вторую смену учились 22,4% школьников, в 2022 году - 21,08%, в 2023 году - 20,1%.

«Мы ставим своей целью обеспечение постепенного перехода на обучение в одну смену», - пояснили в Минобрнауки. - И здесь у нас есть положительная динамика: несмотря на ежегодный рост количества школьников (не менее чем на 6-7 тысяч), удается снижать долю обучающихся во вторую смену не менее чем на 1% в год. Это огромные цифры (более четырех тысяч школьников) и достигаются они не только за счет строительства новых зданий, но и за счет правильного планирования потребности исходя из демографического прогноза и прогноза занятости населения, оптимизации учебных площадей в образовательных организациях.

В отдаленных от Челябинска районах, в малокомплектных школах каждый год выпускаются классы, которые состоят из одного ученика.

«С первого сентября во всех школах ученики начнут учиться по единым федеральным программам», – рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Глава ведомства также напомнил, что для школ создана единая система воспитательной работы, в основе которой – традиционные духовно-нравственные ценности. Программа включает в себя церемонии поднятия Государственного флага РФ и исполнения государственного гимна, внеурочные занятия «Разговоры о важном», на которых школьники могут неформально обсудить волнующие их вопросы. Кроме того, в программу входит единый календарь воспитательной работы.