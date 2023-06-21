В Челябинской области учредят дополнительно премии губернатора для медиков, работающих с ранеными

В 2023 году в Челябинской область будет дополнительно учреждено пять премий губернатора для медицинских работников, которые лечат раненых военнослужащих, вернувшимися из зоны специальной военной операции (СВО). Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

А сегодня глава региона наградил 50 сотрудников системы здравоохранения. Дипломы лауреатов премии губернатора вручил отличившимся Алексей Текслер. В числе награжденных врачи-специалисты, сельские медики, медсёстры и фельдшеры, многие другие.

«Они спасают жизни, всегда приходят на помощь», – отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в здравоохранении появляются новые задачи, в том числе связанные с проведением СВО. С 2022 года в подшефные территории Донецкой народной республики выезжали уже пять медицинских бригад из Челябинской области для проведения профилактических осмотров, в том числе детей. Кроме того, в ДНР работали четыре бригады Центра медицины катастроф. В июле планируется отправка бригады медиков Челябинской области в Волновахский район.

«Я глубоко благодарен врачам и среднему медперсоналу за отзывчивость и готовность помогать людям в таких напряженных и зачастую опасных условиях», – выразил благодарность Алексей Текслер.

Глава региона обратил внимание, что помощь участникам спецоперации – это один из приоритетов государственной политики. Челябинская область помогает военному госпиталю: проходит ремонт помещений и приобретается новое оборудование.

Группа медицинских специалистов прошла подготовку и начала работу в региональном филиале государственного фонда «Защитники Отечества». В августе в регионе откроется единый центр реабилитации для военнослужащих.