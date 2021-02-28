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В Челябинской области умерло еще десять пациентов с коронавирусом

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В Челябинской области умерло еще десять пациентов с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло еще десять пациентов с коронавирусом: от COVID-19 – восемь человек, от других причин – двое.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки в регионе зарегистрировано 194 новых случая заболевания ковидом, школьников среди вновь заболевших нет.

Число больных коронавирусом южноуральцев составляет в настоящее время 5 363 человек.

За прошедшие сутки из медицинских учреждений были выписаны 207 жителей региона. Всего с начала пандемии в Челябинской области выздоровели и покинули больничные стены 44 687 человек.

За время эпидемии ковида на Южном Урале методами ИФА и ПЦР было проведено 1 611 571 исследование. За прошедшие сутки - сделано 8 815 тестов на коронавирус.