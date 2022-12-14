В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов

В Челябинской области уничтожена партия семян томатов, прибывших в регион из Китайской Народной Республики. Как оказалось, семена сортов овощных культур «Красный метеор», «Марфа F1» и «Каспар» были заражены вироидом веретеновидности клубней картофеля.

Наличие в семенах карантинного организма выявили в результате отбора проб. В связи с жизнеспособностью и опасностью вируса инспекторы регионального Россельхознадзора выдали собственнику семян предписание, и 13 декабря сто килограммов зараженных семян сожгли на миасском предприятии.

Как отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, на Южном Урале это был первый случай выявления семян, зараженных данным вирусом.

По ее словам, вироид веретеновидности клубней картофеля включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и является одним из наиболее опасных патогенов картофеля, способным вызывать потери до 75-ти процентов урожая этой культуры. Кроме этого, данный вироид поражает томаты, баклажаны, перцы, физалис и многие декоративные растения, в том числе петунию, цеструм ночной, бругмансию.

При заражении агрессивными штаммами у растений картофеля развиваются прямостоячие тонкие побеги, верхушечные почки побегов могут разрастись, образуя симптомы типа «ведьминых метел». Клубни зараженных растений картофеля обычно уменьшаются в размере, могут удлиняться, деформироваться, растрескиваться и скручиваться. Пораженные клубни могут приобретать гантелевидную форму.

Основной путь распространения данного вируса связан как раз с ввозом зараженного семенного картофеля или зараженных семян томата.