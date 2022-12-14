14.12.2022
В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов
14.12.2022
В доме культуры поселка Федоровка завершается ремонт
14.12.2022
Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра
14.12.2022
В Челябинской области в воспитательную колонию отправлен подросток, в драке убивший сверстника
14.12.2022
ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов
Вироид обнаружен в маленьких «гостях» китайского происхождения
06.12.2022
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
09.11.2022
В Челябинске на улице Пушкина обнаружены зеленые паразиты
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022