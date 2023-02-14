В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу

В Челябинской области закрыли на карантин 167 классов в 62 школах в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. За неделю этот показатель вырос на 56,1%.

«По состоянию на 13 февраля 2023 года учебный процесс приостановлен в 167 классах 62 общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Неделю назад на карантине были 107 классов в 46 школах.

Как уже сообщало агентство, сразу после новогодних каникул уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей школьного возраста снизился. Но затем постепенно число заболевших стало расти: сначала на карантин вывели четыре класса в четырех школах, затем 55 классов в 27 школах и полностью одна школа, через неделю – уже 107 классов.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться эпидемической.

За прошедшую неделю число заболевших ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет выросло на 8,7 % (неделю назад прирост был выше - 23,1%). Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 16,3%.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.