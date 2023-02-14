14.02.2023
Оштрафовали челябинца, инсценировавшего для приставов угон машины
14.02.2023
Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест
14.02.2023
После вмешательства прокуратуры Челябинской области в Берлине появилась нормальная питьевая вода
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
14.02.2023
Педофила из Сосновского района отправили в колонию строгого режима
14.02.2023
Задержана подельница мошенников, забиравших деньги у пенсионеров Челябинска
В Челябинской области в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
19.12.2022
В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023