10.02.2023
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
10.02.2023
МАФы в чуриловском сквере Челябинска установят за 2,2 миллиона рублей
09.02.2023
Чиновника южноуральского минсельхоза отправили под домашний арест за взятки
09.02.2023
Главк опроверг информацию о криминальной деятельности юных участников конфликта в ОЦ-5 Челябинска
09.02.2023
Консультация юриста: для кого обязательна стажировка
09.02.2023
Подвыпивший рядовой устроил автогонки вблизи военного полигона
В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
03.02.2023
КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу
01.02.2023
КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе
30.01.2023
КСП проверит безопасность образовательного процесса в Челябинской области
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023
Спасатели сняли пожилую жительницу Карталов с козырька балкона
09.02.2023
Приятного чаепития, дорогой солдат: чайная история Анастасии Симоновой и ее друзей
08.02.2023
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023