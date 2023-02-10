В Челябинской области в 2022 году резко подорожали мука, гречка, соль, в 2023 растут в цене овощи

В Челябинской области за прошедший год подорожали девять из 14 социально значимых продуктов, в 2023 году начали расти в цене овощи.

Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона.

«За прошедший год по информации регионального Министерства сельского хозяйства из 14 наблюдаемых товаров пять позиций показали снижение цен, а девять позиций показали рост», - отметили в КСП.

Больше всего выросла в цене мука пшеничная – на 39,68% (прибавка 14,06 рубля за килограмм). Повышение цен отмечено также на гречку-ядрицу – на 26,55% (плюс 23,45 рубля за килограмм) и соль поваренную пищевую – на 27,19% (плюс 3,17 рубля за килограмм).

За прошлый год снизилась капусту белокочанную свежую – на 49,23% (минус 21,02 рубля за килограмм), картофель – на 28,65% (минус 11,47 рубля за килограмм) и яйцо куриное – на 19,22% (минус 16,82 рубля за десяток).

Данные для анализа КСП предоставлял минсельхоз по ценам из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.

Вместе с тем, в последние дни в магазинах наблюдается повышение цен на некоторые позиции продуктов: огурцы, помидоры, лук. «Вполне закономерно, что в зимний период стоимость овощей повышается ввиду снижения запасов осеннего урожая в хранилищах. Кроме того, зима – самый дорогой сезон для тепличных овощей, находящихся в зависимости от энергоресурсов», - пояснили в КСП региона.

К этому добавились проблемы экспортеров (в Средней Азии замерз большой объем свежего урожая и страны-импортеры ограничили вывоз продовольственных товаров), рост издержек и покупательский ажиотаж.

КСП советует южноуральцам трезво оценивать ситуацию и подождать стабилизации цен.

В ведомстве добавляют, что по итогам 2022 года инфляция в Челябинской области была ниже среднероссийского показателя - 10,37% (в целом по стране – плюс 11,94%).