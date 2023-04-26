В Челябинской области в четверг ограничат движение на М-5 из-за буровзрывов

В четверг, 27 апреля, будет ограничено движение автомобильного транспорта на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области в связи с проведением буровзрывных работ.

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», 27 апреля 2023 года с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе.

Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд будет запрещен.

В УпрДор напоминают, что данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до первого октября 2023 года.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).