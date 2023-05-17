В Челябинской области в особенные даты лета ожидается свадебный бум

В 2023 году День семьи, любви и верности в Челябинской области обещает стать особенно богатой на свадьбы датой.

Уже сейчас заявления на регистрацию брака восьмого июля подали 307 пар южноуральцев, а принимаются заявления до седьмого июня, то есть окончательное число свадеб, которые будут сыграны в особенный день этого года, обещает быть значительно большим, чем в прошлом году, когда в День Святых Петра и Февронии поженились 311 пар влюбленных.

Как отмечает председатель госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих, в случае особых обстоятельств женихи и невесты Южного Урала могут подавать заявления на регистрацию брака в День семьи, любви и верности вплоть до седьмого июля. Самые актуальные «особые обстоятельства» - беременность, повестка в военкомат. Также основанием для принятия заявления после окончания официального срока приема документов на регистрацию брака может стать угроза жизни одного из влюбленных, тяжелая болезнь жениха или невесты.

Напомним, в настоящее время в Челябинской области проводится свадебный конкурс для влюбленных из южноуральской столицы и Магнитогорска, победа в котором подарит парам возможность зарегистрировать свои отношения восьмого июля - в День семьи, любви и верности - в торжественной обстановке, вне стен ЗАГСов.

Отметим, в этом году свадебный бум может случиться и в красивые, зеркальные даты лета: 23.07.2023 (это воскресенье, в Челябинске в этот день будут женить в Тракторозаводском отделе городского управления ЗАГС; подано уже полтора десятка заявлений), 23.08.2023 (это будет среда, однако ЗАГСы регистрировать браки в этот день будут, в том числе влюбленным предлагается узаконить отношения на базе гостиничного комплекса «Березка» на берегу Смолино; на данную дату пока подано около двух десятков заявлений).

Как рассказала Людмила Рерих, в период с июня по сентябрь включительно (именно в этот период года в Челябинской области регистрируется самое большое количество свадеб) в муниципальных образованиях региона будут работать дополнительные свадебные площадки. Так, в Челябинске женихи и невесты смогут сочетаться законным браком в парке Гагарина и Саду Победы (желающие создать семью под открытым небом должны обратиться с соответствующим заявлением в Центральный отдел управления ЗАГС администрации Челябинска).

Также красиво пожениться челябинцы могут в Романовском зале Государственного исторического музея Южного Урала.

В Саткинском районе женихи и невесты смогут создать семьи на Айских притесах и на «Порогах» - здесь свадьбы будут играть в определенные дни, так что желающие стать молодоженами под шум воды и шелест листвы южноуральцы должны позаботиться о том, чтобы их мечта об особенной свадебной обстановке воплотилась в жизнь, заблаговременно.

Также среди дополнительных площадок, которые будут работать для брачующихся в этом году, Людмила Рерих назвала горнолыжный курорт «Евразия» и гостиничный комплекс «Лунный камень» в Кусинском районе.

Кроме того, территориальные отделы ЗАГС Челябинской области будут проводить торжественные регистрации в Домах культуры муниципальных образований региона. Влюбленные, ожидающие число гостей большее, чем могут вместить помещения ЗАГСов, должны обращаться с заявлениями о желании играть свадьбы в стенах ДК в местные администрации, к главам территорий.