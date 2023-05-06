06.05.2023
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
06.05.2023
В челябинском Арт-сквере открылась фотовыставка «Про Героев»
06.05.2023
Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио
06.05.2023
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
05.05.2023
Ветераны-финансисты отметили День Победы в стенах минфина Челябинской области
05.05.2023
В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере
24.03.2023
В зеркальную дату марта в Челябинской области родилось 224 новые семьи
22.03.2023
Челябинская область начала этот год с улучшения брачной статистики
20.03.2023
В Челябинской области назвали самые популярные свадебные даты 2023-го
20.03.2023
В Челябинске влюбленные смогут жениться в городских парках
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023