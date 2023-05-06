Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере

Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска приглашаются к участию в свадебном конкурсе.

Победа в нем подарит парам возможность зарегистрировать свои отношения восьмого июля - в День семьи, любви и верности - в торжественной обстановке: вне стен ЗАГСов.

В столице Южного Урала сыграть свадьбу восьмого июля победители конкурса смогут в периоды с 12 до 14 и с 14 до 16 часов, в Магнитогорске – с 12 до 14 часов.

«Сделайте свой незабываемый день еще более уникальным! Свадьба – торжество особое само по себе. Но сделать бракосочетание эксклюзивным смогут 16 пар из Челябинска и восемь – из Магнитогорска! Хотите быть среди них?» - обращаются к влюбленным в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Для участия в конкурсе нужно подать заявку до первого июня, заполнив форму, в которой жаждущим узаконить отношения южноуральцам предлагается, кроме прочего, рассказать свою историю любви.