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В Челябинской области в понедельник прогнозируют мокрый снег с дождем

Общество
Сегодня, 09:09
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, 26 октября, в Челябинской области ожидается мокрый снег с дождем, местами осадки сильные и очень сильные, в отдельных районах сильное отложение мокрого снега и гололеда на провода, сильная гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ночью местами наблюдались туманы, в горах - налипание мокрого снега на провода. На северо-западе области сохраняется снежный покров высотой 0,5-1 сантиметра. Утром в Челябинске было плюс четыре градуса, влажность воздуха 97%, ветер северный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса, по области – плюс 3-8 градусов, на севре области – до минус двух градусов.

Ветер северо- западный, северный 7-12 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 729 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Восход солнца - в 7 часов 44 минуты, заход - в 17 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 47 минут. Луна растущая..

По народному календарю 26 октября – Иверская.

На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей - эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.

Именины в этот день Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, Фаддей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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