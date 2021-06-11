В Челябинской области в связи с праздником изменят график движения электричек

В предстоящие праздничные и выходные дни изменится расписание движения некоторых пригородных поездов по территории Челябинской области.

Как сообщает АО «Свердловская пригородная компания», на субботу, 13 июня, отменены пригородные поезда № 6048 «Златоуст – Челябинск» (отправление в 17:43) и № 6743 «Бузулук – Колтубанка (отправление в 17:50). Эти электрички отправятся в рейс 14 июня.

Пригородный поезд № 6742 «Колтубанка – Бузулук» (отправление в 10:44) отменен 14 июня и назначен на 15 июня.

Поезд № 6004 «Полетаево-1 – Челябинск» (отправление 07:38) отменен 14 июня.

Кроме того, на 14 июня назначаются следующие поезда: № 6705 «Оренбург – Новосергиевская» (отправление в 07:58) и № 6706 «Бузулук – Новосергиевская» (отправление в 13:50).

В выходной понедельник, 14 июня, будет продлен до Шумихи маршрут пригородного поезда № 6212 «Челябинск – Каясан» (отправление в 17:15).

В этот же день пригородные поезда № 6007 «Челябинск – Бишкиль» (отправление в 08:45) и № 6008 «Бишкиль – Челябинск» будут курсировать до станции Кисегач (отправление со ст. Кисегач в 16:21).