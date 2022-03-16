В Челябинской области в ушедшем году родилось почти 22 тысячи новых семей

В Челябинской области в ушедшем году законным браком сочетались почти 22 тысячи пар (21 997). Таким образом, в 2021-м году в регионе родилось на 18 процентов новых семей больше, чем в 2020-м.

Самым богатым на свадьбы оказался июль, когда поженились три тысячи 207 влюбленных пар, самым бедным – январь, когда узами Гименея себя связали лишь тысяча 188 пар.

Увы, но в прошлом году жители Южного Урала и разводились чаще, чем в предыдущем: в 2021-м органы ЗАГС региона зарегистрировали 18 тысяч 368 расторжений брака (плюс 14,4 процента).

Несколько выросли в Челябинской области (на полпроцента по сравнению с 2020-м годом) и показатели рождаемости – на свет в 2021-м появились 33 тысячи 740 малышей. Самым плодовитым месяцем года стал март – в первом месяце весны ушедшего года на Южном Урале родилось три тысячи 330 младенцев, а самым «неурожайным» - январь, когда аист прилетал к мамам и папам две тысячи 431 раз.

Интересно, что наибольший прирост по количеству регистраций новорожденных продемонстрировали в ушедшем году (по сравнению с 2020-м) Тракторозаводский район Челябинска - две тысячи 968 против тысячи 652-х (плюс 79,66 процента); Троицкий муниципальный район - 389 против 231-й регистрации (плюс 68,39 процента); Центральный район Челябинска - две тысячи 180 против тысячи 403-х (плюс 55,38 процента); Орджоникидзевский район Магнитогорска - тысяча 220 против 866-ти (плюс 40,87 процента).