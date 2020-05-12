В Челябинской области воссоздают главное управление молодежной политики
В Челябинской области воссоздано главное управление молодежной политики. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 12 мая 2020 года.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановления, министерство образования и науки области передаст полномочия в сфере молодежной политике новому главному управлению.
Министерству поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия. Будут внесены изменения в структуру министерства и штатную численность. Предстоит сократить часть сотрудников минобрнауки региона, из них большинство перейдет на работу в главное управление.
Главное управление молодежной политики Челябинской области было ликвидировано в 2015 году. Полномочия по работе с молодежью были переданы министерству образования и науки области.
О необходимости воссоздания в структуре правительства региона управления по работе с молодёжью губернатор Алексей Текслер говорил на встрече со студентами ЧелГУ 25 января 2020 года.
«Необходимость назрела, принято решение - мы создадим молодежное управление в структуре администрации», - заявил Алексей Текслер. Возрожденное управление по делам молодежи призвано будет стать центром поддержки всех молодежных объединений и групп.
Глава региона уточнил, что новое управление возглавит человек из молодежной среды. Будет проведен конкурс по отбору кандидатов на молодежного лидера. Претендент представит свою программу.
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